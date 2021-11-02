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18:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт

«Милан» предложит новый контракт нападающему Златану Ибрагимовичу, сообщает Calciomercato.

МиланЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Действующее соглашение футболиста с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона. Новый контракт, вероятно, будет рассчитан на год.

В текущем сезоне нападающий сыграл 6 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 3 гола и 2 результативные передачи.

40-летний швед забил 400-й мяч в чемпионатах разных стран. Ранее он выступал также в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии.

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