Антонио Конте стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба. Лондонцы выпустили соответствующий видеоролик в Twitter.

52-летний специалист заключил контракт до лета 2023 года. Также договор предусматривает возможность продления соглашения еще на сезон.

В понедельник, 1 ноября, «Тоттенхэм» уволил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту, работавшего с командой с июля. В турнирной таблице чемпионата Англии лондонцы набрали 15 очков после 10 проведенных матчей и находятся на 8-м месте.