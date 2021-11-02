Антонио Конте стал новым главным тренером «Тоттенхэма»
«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба.
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«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба.
«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба. Лондонцы выпустили соответствующий видеоролик в Twitter.
52-летний специалист заключил контракт до лета 2023 года. Также договор предусматривает возможность продления соглашения еще на сезон.
В понедельник, 1 ноября, «Тоттенхэм» уволил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту, работавшего с командой с июля. В турнирной таблице чемпионата Англии лондонцы набрали 15 очков после 10 проведенных матчей и находятся на 8-м месте.
Предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года. Под его руководством миланцы выиграли чемпионат Италии в прошлом сезоне.