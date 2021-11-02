Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Вольфсбург
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Мальме
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Бенфика
Все события
15:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Антонио Конте стал новым главным тренером «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба.

Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

«Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера клуба. Лондонцы выпустили соответствующий видеоролик в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

52-летний специалист заключил контракт до лета 2023 года. Также договор предусматривает возможность продления соглашения еще на сезон.

В понедельник, 1 ноября, «Тоттенхэм» уволил португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту, работавшего с командой с июля. В турнирной таблице чемпионата Англии лондонцы набрали 15 очков после 10 проведенных матчей и находятся на 8-м месте.

Предыдущим местом работы Конте был «Интер», который он покинул в мае нынешнего года. Под его руководством миланцы выиграли чемпионат Италии в прошлом сезоне.

Тоттенхэм Хотспур
0:3
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
 Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста за публичные оскорбления
Польза и вред соли: в каких продуктах она содержится. Комментирует эксперт
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь