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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Конте признался, что мог возглавить «Тоттенхэм» еще летом

Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что мог возглавить футбольную команду еще летом 2021 года.

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Источник: AP 2021

Конте во вторник был назначен главным тренером «шпор», сменив на этом посту Нуну Эшпириту Санту.

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«Я очень рад вернуться к тренерской деятельности, и сделать это в клубе Английской премьер-лиги, у которого есть амбиции вновь выйти на первые роли. “Тоттенхэм” обладает самой современной инфраструктурой и одним из лучших стадионов в мире. Мне не терпится начать работу, чтобы передать команде и болельщикам страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня, как игрока и тренера», — цитирует Конте сайт «Тоттенхэма».

«Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что разрыв отношений с “Интером” был еще слишком свежим, а эмоционально я был слишком привязан к концовке сезона, поэтому я чувствовал, что еще не пришло время возвращаться к тренерской работе. Но заразительный энтузиазм и решимость Даниэля Леви (председатель “Тоттенхэма”) в желании доверить мне эту задачу все-таки достигли свой цели. Сейчас, когда вновь появилась это возможность, я принял ее с большой уверенностью», — сказал специалист.

Конте в мае покинул «Интер», который под его руководством в прошлом сезоне впервые с 2010 года стал чемпионом Италии. Кроме «Интера», «Челси» и «Ювентуса» он возглавлял сборную Италии, «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». В 2017 году Конте вместе с «Челси» стал чемпионом Англии.

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