Конте признался, что мог возглавить «Тоттенхэм» еще летом
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что мог возглавить футбольную команду еще летом 2021 года.
Новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что мог возглавить футбольную команду еще летом 2021 года.
Конте во вторник был назначен главным тренером «шпор», сменив на этом посту Нуну Эшпириту Санту.
«Я очень рад вернуться к тренерской деятельности, и сделать это в клубе Английской премьер-лиги, у которого есть амбиции вновь выйти на первые роли. “Тоттенхэм” обладает самой современной инфраструктурой и одним из лучших стадионов в мире. Мне не терпится начать работу, чтобы передать команде и болельщикам страсть, менталитет и решимость, которые всегда отличали меня, как игрока и тренера», — цитирует Конте сайт «Тоттенхэма».
«Прошлым летом наш союз не состоялся, потому что разрыв отношений с “Интером” был еще слишком свежим, а эмоционально я был слишком привязан к концовке сезона, поэтому я чувствовал, что еще не пришло время возвращаться к тренерской работе. Но заразительный энтузиазм и решимость Даниэля Леви (председатель “Тоттенхэма”) в желании доверить мне эту задачу все-таки достигли свой цели. Сейчас, когда вновь появилась это возможность, я принял ее с большой уверенностью», — сказал специалист.
Конте в мае покинул «Интер», который под его руководством в прошлом сезоне впервые с 2010 года стал чемпионом Италии. Кроме «Интера», «Челси» и «Ювентуса» он возглавлял сборную Италии, «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо». В 2017 году Конте вместе с «Челси» стал чемпионом Англии.