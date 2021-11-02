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16:51 (мск), источник: ТАСС

Нагельсман вернулся к работе с «Баварией» после перенесенного коронавируса

Специалист будет руководить командой в игре четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

Бавария
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 ноября. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман вернулся к работе с командой после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20 октября Нагельсман пропустил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (4:0). На следующий день в команде сообщили, что тест специалиста на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что Нагельсман будет руководить командой в игре против «Бенфики» 2 ноября.

После трех туров «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице группы E с девятью очками. «Бенфика» находится на второй строчке (4 очка), далее идут «Барселона» (3) и киевское «Динамо» (1). В чемпионате Германии «Бавария» идет на первом месте, в активе команды 25 очков после 10 туров.

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