Нагельсман вернулся к работе с «Баварией» после перенесенного коронавируса

ТАСС, 2 ноября. Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман вернулся к работе с командой после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20 октября Нагельсман пропустил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (4:0). На следующий день в команде сообщили, что тест специалиста на коронавирус дал положительный результат. Сообщается, что Нагельсман будет руководить командой в игре против «Бенфики» 2 ноября.