Месси может пропустить несколько матчей. Форвард «ПСЖ» поедет на лечение в Испанию

В «ПСЖ» уже сообщили, что Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» из-за проблем с коленом. Аргентинец жалуется на дискомфорт в подколенном сухожилии слева и боль в колене после ушиба.

Месси был заменён в матче 12-го тура Лиги 1 с «Лиллем» (2:1) из-за дискомфорта, который он испытывал. По данным источника, нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.