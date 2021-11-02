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20:14 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду признан лучшим игроком месяца в «МЮ» во 2-й раз подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды в октябре.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

36-летний форвард набрал 57% голосов болельщиков. Второе место занял вратарь Давид Де Хеа, третье — нападающий Маркус Рэшфорд.

Во время загрузки произошла ошибка.

В октябре Роналду сыграл за «Юнайтед» в пяти матчах. В них португалец отметился двумя забитыми мячами, а также сделал голевую передачу. Отметим, что Криштиану стал лучшим игроком месяца в «МЮ» во второй раз подряд. Таким образом, после его возвращения в клуб приз достается только ему.

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