Роналду признан лучшим игроком месяца в «МЮ» во 2-й раз подряд

В октябре Роналду сыграл за «Юнайтед» в пяти матчах. В них португалец отметился двумя забитыми мячами, а также сделал голевую передачу. Отметим, что Криштиану стал лучшим игроком месяца в «МЮ» во второй раз подряд. Таким образом, после его возвращения в клуб приз достается только ему.