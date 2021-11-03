Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Милан
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Реал
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
РБ Лейпциг
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Бешикташ
Футбол. Еврокубки
23:00
Шериф
Интер
Все события
14:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Онана будет зарабатывать в «Интере» 3 миллиона евро за сезон

Голкипер «Аякса» Андре Онана продолжит карьеру в Италии.

Аякс
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
CAS сократил дисквалификацию вратаря «Аякса» Онаны за допинг до девяти месяцев

Голкипер «Аякса» Андре Онана продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

25-летний камерунец договорился с «Интером» и перейдет в стан «нерадзурри» в качестве свободного агента. Футболист подпишет четырехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год.

Летом 2022 года Онана станет свободным агентом и достанется «Интеру» бесплатно.

Напомним, что с февраля 2021 года Онана отбывает девятимесячную дисквалификацию за допинг. Футболист сможет выйти на поле с 4 ноября.

 Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста за публичные оскорбления
Польза и вред соли: в каких продуктах она содержится. Комментирует эксперт
Фоторепортажи
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь