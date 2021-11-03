Эмери отказался возглавить «Ньюкасл»

— «Вильярреал» — это мой дом, и тут я уверен на 100%. Безусловно, меня радует интерес со стороны такого большого клуба, но на данный момент я куда больше благодарен возможности остаться здесь. Поэтому я уже сообщил Фернандо Роигу (владельцу «Вильярреала» — Прим. ред.) о своем желании и дальше быть частью этого проекта, — написал Эмери.