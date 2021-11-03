Эмери отказался возглавить «Ньюкасл»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отклонил предложение о трехлетнем контракте с «Ньюкаслом».
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери отклонил предложение о трехлетнем контракте с «Ньюкаслом».
Испанский специалист принял решение остаться в «Вильярреале».
— «Вильярреал» — это мой дом, и тут я уверен на 100%. Безусловно, меня радует интерес со стороны такого большого клуба, но на данный момент я куда больше благодарен возможности остаться здесь. Поэтому я уже сообщил Фернандо Роигу (владельцу «Вильярреала» — Прим. ред.) о своем желании и дальше быть частью этого проекта, — написал Эмери.
Эмери возглавляет «Вильярреал» с июля прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Лигу Европы в сезоне-2020/21.
«Ньюкасл» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 4 очка в 10 турах. «Вильярреал» после 11 матчей Примеры набрал 12 очков, клуб располагается на 13-й строчке.