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19:39 (мск), источник: Sports.Ru

Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Холанда, Погба, Ольмо и Кунде (El Nacional)

Хави, который в скором времени может возглавить «Барселону», хочет, чтобы руководство занялось серьезным усилением состава команды.

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Источник: AFP 2021

По данным El Nacional, 41-летний специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Жюля Кунде («Севилья»).

Форвард дортмундской «Боруссии» — главная цель и для Хави, и для президента «Барсы» Жоана Лапорты. Следующим летом его можно будет выкупить за 75 млн евро. Срок действующего контракта Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года, и пока стороны не договорились о новом соглашении. Также интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

Интересы обоих футболистов представляет агент Мино Райола, поддерживающий хорошие отношения с Лапортой. Это может повлиять на ход переговоров.

Ольмо хочет вернуться в «Барсу». Возможно, это случится уже по ходу зимнего трансферного окна. Сделку могут оформить в виде аренды.

Также Хави хочет видеть в составе «Барсы» Кунде. Сделка по центральному защитнику сборной Франции будет наиболее сложной, так как «Севилья» не отпустит его менее чем за 80 миллионов евро. Интерес к футболисту также проявляют «Челси», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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