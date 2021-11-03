Хави хочет, чтобы «Барса» подписала Холанда, Погба, Ольмо и Кунде (El Nacional)

По данным El Nacional, 41-летний специалист хочет видеть в клубе Эрлинга Холанда («Боруссия» Дортмунд), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг») и Жюля Кунде («Севилья»).

Форвард дортмундской «Боруссии» — главная цель и для Хави, и для президента «Барсы» Жоана Лапорты. Следующим летом его можно будет выкупить за 75 млн евро. Срок действующего контракта Погба с «МЮ» истекает летом 2022 года, и пока стороны не договорились о новом соглашении. Также интерес к Погба проявляют «Реал», «ПСЖ» и «Ювентус».

Интересы обоих футболистов представляет агент Мино Райола, поддерживающий хорошие отношения с Лапортой. Это может повлиять на ход переговоров.

Ольмо хочет вернуться в «Барсу». Возможно, это случится уже по ходу зимнего трансферного окна. Сделку могут оформить в виде аренды.