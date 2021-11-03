Хави о «Барселоне»: «У меня огромное желание вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»

«Клубы ведут переговоры. Я не могу много говорить об этом, но я настроен позитивно. Клубы должны прийти к соглашению, они знают мою позицию, и я надеюсь, что скоро все разрешится. У меня огромное желание вернуться домой, надеюсь, это произойдет. Возвращение в “Барсу” станет чем-то невероятным и трогательным», — сказал Хави.