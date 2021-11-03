Генеральный директор «Аль-Садда»: не можем позволить Хави уйти в важный момент сезона

«Позиция клуба была ясна с самого начала — мы стремимся сохранить нашего тренера Хави. Мы не можем позволить ему уйти в такой важный момент сезона», — приводит слова Аль-Али пресс-служба «Аль-Садда».

Действующее соглашение Хави с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у испанского специалиста есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.