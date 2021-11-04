Как загубить крутую карьеру и к 30 годам превратиться в посмешище: как же грустно за судьбу Эдена Азара

Травмы отступили от Эдена Азара. В сезоне 2021/22 из-за повреждения он пропустил всего один матч, а летом мадридские СМИ писали, что бельгиец наконец-то набрал форму. Но чуда не случилось — Анчелотти редко выпускает Эдена на поле, делая ставку на Винисиуса Жуниора.

В матче ЛЧ с «Шахтером» Азар весь матч просидел на скамейке. За несколько дней до этого Marca разразилась инсайдом: в «Реале» трансфер Эдена признан провальным и уже в скором времени от него попытаются избавиться. За два с лишним года в Мадриде один из самых талантливых футболистов последних 10 лет не показал и 20% своего таланта. Похоже, на этом его испанская история и закончится.

Мы попробовали разобраться, в чем причина такого резкого регресса человека, который годами поражал нас своими проходами. Выделили три главных причины.

Причина 1: любовь к фастфуду и сладостям.

Когда аккаунты «Реала» в 2019 опубликовали первые фотки Азара в новом клубе, казалось, что картинка растянута вширь. Оптическую иллюзию создал сам Эден, после отпуска привезший 5 килограмм лишнего веса. По информации Marca, их было и вовсе 10, то есть бельгиец при росте 172 сантиметра весил 85 кг. Чересчур даже по меркам Зазы Джанашии.

Газета AS и вовсе пошла на хитрость, чтобы скрыть ужасную форму новичка — на передовую страницу вынесли коллаж с лидерами команды, проходящими тесты после отпуска. В центре был Азар. Точнее, только его лицо, которое «прикрепили» к телу Карима Бензема.

Причина банальная — Азар просто обожает в фастфуд и готов поедать бургеры и булки с вафлями каждый день. Эден признается — он любит вкусно поесть и в отпуске ни в чем себе не отказывает. Но если в 20−25 лет его организм быстро возвращался в игровые кондиции при регулярных играх и тренировках, то сейчас 30-летний Азар страдает из-за своего пристрастия. Дело не в том, что бельгиец пристрастился к нездоровой пище — он тащился от нее всегда, просто из-за лучшего метаболизма в молодости такой рацион не наносил столько вредя для организма, как сейчас. Возраст.

«Эден обожает гамбургеры и пиццу, — рассказывает бывший партнер Азара по “Челси” Марцин Булка. — Я все время видел его в пиццериях. Ему не нужно ничего, кроме футбола и хорошего времяпрепровождения. В “Челси” с этим не было проблем, а в “Реале”, особенно учитывая его недавнюю травму, он переборщил с весом».

Азар настолько любит фастфуд, что из-за этого на старте своей карьеры в сборной Бельгии был даже забанен на два матча. Дело было в 2011 году, когда тренер Жорж Лекенс заменил Азара в начале второго тайма матча с Турцией. Эден так расстроился, что прямо с поля отправился… в ближайшую забегаловку. Матч посмотрел по телевизору там же. Поступок молодого игрока взбесил главного тренера и он отстранил того от двух ближайших матчей сборной.

Другой бывший тренер сборной Бельгии Вам Кастелей подтверждает: Азар был самым прожорливым в национальной команде (ел даже больше Лукаку), а его главная любовь после жены и детей — бургеры.

После перехода в «Реал» на Азара посыпались травмы — мышцы и суставы не выдерживали новый вес, из-за чего Эден начал получить рецидивы один за другим. За один сезон 2020/21 он получил аж 7 повреждений. Всего за два с лишним года в «Реале» он получил 13 травм. Для сравнения, за 7 лет в «Челси» Азар из-за травм пропустил всего 21 матч.

На карантине бельгиец старался придерживаться диеты и персонально работал с тренером по физподготовке онлайн, регулярно выполняя серию упражнений. Но до сих пор продолжительного эффекта все это не дало — Азар восстанавливается, играет несколько игр и снова выбывает, чтобы месяцами набирать форму.

Отразилось это и на статистике. В последний сезон в «Челси» Азар делал 6,77 попыток обводок за игру, в нынешнем — 2,89 (4,07 в прошлом). Та же история с проходами — 67,2 в последнем сезоне за «Челси» и всего 45,5 в нынешнем. С мячом в ногах в «Челси» Эден преодолевал за матч в среднем 418 метров, в этом сезоне — 285, в прошлом — 372. Очевидно, что с годами Азар теряет свои скоростно-силовые навыки. И если раньше низкий центр тяжести и короткие ноги были убойным оружием против защитников, то сейчас они же становятся его обузой.

Причина 2: ужасное отношение к тренировкам в молодости

Сейчас Азар куда внимательнее относится к тренировочным сессиям — других шансов хотя бы ненадолго вернуться на свой прежний уровень у него нет. Но в «Челси» все без исключения говорили о том, что Эден тотально филонил на занятиях. Да, при этом он показывал фантастический уровень в официальных матчах и у тренеров не было даже мысли усадить его на банку. Но такое отношение не могло не сказаться на организме Азара.

«Он удивительный игрок, который ужасно тренируется, каждое утро он приходил на занятия и не прикладывал усилий, — рассказывает Жозе Моуринью. — В плане физики, скорости и выносливости он мог бы быть куда сильнее. Азар в “Реале” — это то, куда приводит талант при таком отношении. Когда он выходит на поле, вы видите только уникальный дар, но это не отражение того, как Эден работал на тренировках в течение недели. Это удивительный игрок, и сейчас можно только представлять, чего бы он добился, будь он топ-профессионалом».

«Сейчас же он играет на 70−80 процентов, — говорил Маурицио Сарри в 2018-м. — Азар — гений, но ему есть над чем работать. Он может стать лучшим в мире, если станет интенсивнее тренироваться».

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bq5H55XB_xB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Eden Hazard (@hazardeden_10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он плохо тренировался, а за пять минут до игры он играл с Mario Kart в раздевалке, — рассказывает экс-партнер Азара по “Челси” Луис Филипе. — Он разогревался, не завязывая шнурки, но никто не мог отобрать у него мяч. Возможно, Эдену не хватает амбиций, чтобы поставить себе цель стать лучшим футболистом мира. Он мог бы этого добиться».

Сам Азара признается, что не выкладывается на тренировках, но уверяет, что дело не в лени: «Да, я берегусь во время тренировок. Кто-то обожает все эти упражнения, но я не хочу, чтобы меня били по ногам. Потому не выкладываюсь на полную, чтобы полностью выложиться в официальном матче».

Азар — из того типа игроков, которым огромный талант долгое время позволял оставаться в топе, не прикладывая особых усилий. Но у такого дара есть и цена — когда пришло время брать свой организм под контроль, Эден не смог этого сделать. Он никогда не следил за питанием и не потел на тренировках — а учиться этому в его возрасте уже поздно.

Причина 3. Плохая работа физиотерапевтов

После перехода в «Реал» Азар попал к Грегори Дюпону. Этого тренера по физподготовке в клуб привел лично Зинедин Зидан, впечатленный работой специалиста в сборной Франции на триумфальном ЧМ-2018. Работавшие с Дюпоном футболисты рассказывали, что его методика основана на формуле «сначала страдаешь, потом благодаришь».

Грегори проводил мощнейшие предсезонные подготовки с высоким уровнем интенсивности — при этом сам бегал с игроками по пересеченной местности и проезжал на велосипеде 40 километров. По мнению испанской прессы, именно работа Дюпона в межсезонье позволила «Реалу» рвануть вперед после зимней паузы и завоевать чемпионство в Испании.

Но были у француза и хейтеры — его обвиняли в огромном количестве травм и рецидивов у игроков. Уже к марту 2021 в «Реале» было 40 травм за сезон. Для сравнения, у «Барселоны» было 25, у «Атлетико» — 16.

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«Игроки теряют уверенность в себе, если понимают, что тренировки не защищают их от травм, — рассказывал выдающийся испанский травматолог Педро Риполь. — Любая боль или спазм немедленно воспринимаются как травма. Это парализует игрока и снижает его производительность. Игроки боятся сломаться вновь, потому не могут показать свой максимум».

Бывший физиотерапевт «Реала» Хосе Луис Сан Мартин подтверждает — Дюпон слишком форсировал возвращение футболистов в общую группу. В результате этого недостаточно адаптированные к нагрузкам футболисты получали рецидивы. По его мнению, процесс реабилитации должен длиться намного дольше и быть более постепенным. Судя по всему, это как раз случай Азара.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCojLKTpcth/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Eden Hazard (@hazardeden_10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в конце прошлого сезона в «Реале» запустили целое расследование, чтобы разобраться в причинах частых травм. В итоге Дюпон покинул клуб вместе с Зиданом. Как писали во Франции, методы Грегори были хороши для заложения фундамента игры молодой команды на месяц-два (как это было со сборной Франции). В «Реале», где многим игрокам уже за или близко к 30 и в который проводит 50−60 матчей в году, такой подход попросту не подошел.

Вместе с Анчелотти в «Реал» вернулся легендарный Антонио Пинтус. Для Азара подготовили индивидуальную программу тренировок, за исполнением которой Пинтус следил лично. Это дало положительный эффект — к началу сезона 2021/22 Азар постройнел. Defescentral даже писал о том, что Эден весил меньше, чем за два года до этого в «Челси». Но сильно ситуацию это не исправило — Азар в этом сезоне не получал серьезных травм, но полностью проиграл конкуренцию Винисиусу Жуниору, куда более скоростному и резкому игроку.

Сан Мартин считает, что вернуть былые кондиции Азару сейчас попросту нереально: «Часть его выздоровления — это большой объем резкой работы: ему нужно замедляться, ускоряться, наносить удары. Это интенсивная работа. Длительное отсутствие тренировок приводит к атрофии мышц, они становятся меньше и хуже снабжаются кислородом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COGBDnoJOyN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COGBDnoJOyN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COGBDnoJOyN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Eden Hazard (@hazardeden_10)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Он готов играть, но проблема заключается в том, что есть тренер, предпочитающий иных футболистов, — сказал недавно Карло Анчелотти на вопрос о том, почему Азар редко играет. — У него нет статуса звезды в команде, поскольку из-за травм он пропустил много матчей. Но постепенно он вернется к своей лучшей форме».

Возраст и метаболизм не пощадили Эдена. В молодости его организм легко сжигал большую часть лишних калорий, а вес приходил в норму вскоре после возвращения к тренировкам. Теперь же каждый лишний килограмм повышает риск получения травмы. В основе же пока носится неугомонный молодой Винисиус. Похоже, Азар просто уже ждет, чтобы его отпустили туда, где не будет такого давления. Но все меньше людей верят в то, что мы еще когда-нибудь увидим магию в его исполнении.