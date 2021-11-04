«Барселона» объявит о назначении Хави тренером в пятницу

О его назначении должно быть объявлено в пятницу. Информацию подтверждает издание Marca, по данным этого СМИ, контракт с Хави будет заключен до 2024 года. Сам Хави в интервью Marca подтвердил решающую стадию переговоров между клубами.

Думаю, в конце концов, это должно произойти. Я взволнован как никогда. Думаю, вопрос будет решен в скором времени. Я не собираюсь быть мессией, хочу вернуть азарт команде Хави главный тренер футбольного клуба «Аль-Садд»

Отмечается, что в четверг делегация каталонского клуба во главе с вице-президентом по спортивным вопросам Рафой Юсте и директором Матеу Алемани провела переговоры с представителями катарской команды, которые прошли хорошо.

41-летний Хави является воспитанником «Барселоны» и играл за нее с 1998 по 2015 год. Затем он выступал за «Аль-Садд», который в 2019 году возглавил после завершения карьеры. В составе каталонцев он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, 8 раз чемпионат Испании, трижды — Кубок страны. С «Аль-Саддом» Хави становился чемпионом Катара и как игрок, и как тренер.