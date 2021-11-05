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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Тихонов рассказал о своем будущем в «Астане» и апелляции после двухлетней дисквалификации

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов продолжает работать с командой, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию, передает «Матч ТВ». Он также ответил на вопрос по поводу апелляции.

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Источник: РИА "Новости"

— Вы готовите «Астану» к кубковым матчам?

— Да, пока работаю сегодня. Сегодня здесь, завтра — не знаю. Апелляция? Пока не решил, — сказал Тихонов.

Российский специалист также отрицательно ответил на вопрос о том, поступают ли ему предложения от других клубов.

Напомним, Казахстанская федерация футбола на два года дисквалифицировала Тихонова после того, как он в конце первого тайма матча КПЛ против «Кайрата» (0:1) увел футболистов с поля из-за несогласия с решениями арбитра. Через несколько минут команда вернулась и доиграла матч.
По итогам сезона «Астана» заняла второе место в чемпионате, проиграв «Тоболу» чемпионскую гонку. Тихонов возглавляет столичный клуб с октября прошлого года.

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