Тихонов рассказал о своем будущем в «Астане» и апелляции после двухлетней дисквалификации

— Да, пока работаю сегодня. Сегодня здесь, завтра — не знаю. Апелляция? Пока не решил, — сказал Тихонов.

Российский специалист также отрицательно ответил на вопрос о том, поступают ли ему предложения от других клубов.

Напомним, Казахстанская федерация футбола на два года дисквалифицировала Тихонова после того, как он в конце первого тайма матча КПЛ против «Кайрата» (0:1) увел футболистов с поля из-за несогласия с решениями арбитра. Через несколько минут команда вернулась и доиграла матч.

По итогам сезона «Астана» заняла второе место в чемпионате, проиграв «Тоболу» чемпионскую гонку. Тихонов возглавляет столичный клуб с октября прошлого года.