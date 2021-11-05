«Аль-Садд» согласился отпустить главного тренера Хави в «Барселону»

ТАСС, 5 ноября. Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» дал согласие на переход главного тренера команды Хави в испанскую «Барселону». Об этом сообщил генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Пост главного тренера «Барселоны» остается вакантным с 28 октября, когда его покинул нидерландский специалист Рональд Куман.

«Руководство клуба согласилось отпустить Хави в “Барселону” после уплаты оговоренной в контракте суммы отступных. Мы договорились с “Барселоной” о сотрудничестве в будущем, — сказал Аль-Али. — Хави — важная часть истории “Аль-Садда”, желаем ему всяческих успехов в дальнейшей карьере».

«Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 16 очков в 11 матчах. В Лиге чемпионов «Барселона» занимает второе место в группе E, имея в активе 6 очков. Возглавляет квартет германская «Бавария» (12), третьей идет португальская «Бенфика» (4), замыкает таблицу украинское «Динамо» (1).

Хави 41 год, с 2019 года он тренировал «Аль-Садд», в прошедшем сезоне команда под руководством испанца стала чемпионом Катара, не проиграв ни одного матча, и обладателем кубка страны. Также клуб выиграл Кубок Катара 2020 года и Кубок эмира Катара (2020).