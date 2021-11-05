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18:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Барса» не может договориться с Куманом о неустойке. Тренеру дают 7,5 млн евро двумя траншами, но он хочет 12 млн и бонусы за прошлый сезон

«Барселона» не может договориться с бывшим главным тренером Роналдом Куманом о размере неустойки.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Каталонский клуб предложил 58-летнему специалисту выплатить 7,5 миллионов евро двумя траншами. Куман отклонил такой вариант. Он хочет получить 12 млн евро, а также бонусы, которые клуб должен ему заплатить за прошлый сезон.

«Барса» не намерена столько платить. Стороны проведут еще несколько встреч, чтобы попытаться согласовать сумму компенсации, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября. С ним команда выиграла Кубок Испании в прошлом сезоне, но выбыла из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала и стала третьей в Ла Лиге.

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