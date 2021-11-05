Бывший футболист ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

При этом футболист быстро пришёл в себя и самостоятельно поднялся с газона. Хорват просил тренеров «Вест Хэма» выпустить его на поле во встрече с «Генком», но врачи запретили ему играть.
Отмечается, что потеря сознания на тренировке не помешает Влашичу сыграть за национальную сборную в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября хорваты сыграют на выезде с Мальтой, а 14-го числа дома примут команду России.
Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ЦСКА в конце августа. Соглашение 24-летнего полузащитника с лондонским клубом рассчитано на пять лет. Хавбек играл за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейского клуба он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 28 результативных передач.