Бывший футболист ЦСКА Влашич потерял сознание на тренировке «Вест Хэма»

При этом футболист быстро пришёл в себя и самостоятельно поднялся с газона. Хорват просил тренеров «Вест Хэма» выпустить его на поле во встрече с «Генком», но врачи запретили ему играть.

Отмечается, что потеря сознания на тренировке не помешает Влашичу сыграть за национальную сборную в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 11 ноября хорваты сыграют на выезде с Мальтой, а 14-го числа дома примут команду России.