Хави сам заплатит 5 млн евро «Аль-Садду», чтобы возглавить «Барсу»
Тренер «Аль-Садда» Хави выплатит отступные из собственных средств, чтобы возглавить «Барселону».
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Тренер «Аль-Садда» Хави выплатит отступные из собственных средств, чтобы возглавить «Барселону».
Испанец сам заплатит 5 миллионов евро «Аль-Садду» за переход в «Барселону», пишет катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби.
Ранее «Аль-Садд» сообщил, что Хави возглавит «Барселону», а каталонцы выплатят 5 млн евро. Позднее сине-гранатовые опровергли это заявление.