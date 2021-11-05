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18:09 (мск), источник: Sports.Ru

Хави сам заплатит 5 млн евро «Аль-Садду», чтобы возглавить «Барсу»

Тренер «Аль-Садда» Хави выплатит отступные из собственных средств, чтобы возглавить «Барселону».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Испанец сам заплатит 5 миллионов евро «Аль-Садду» за переход в «Барселону», пишет катарский журналист Мохаммед Аль-Кааби.

Ранее «Аль-Садд» сообщил, что Хави возглавит «Барселону», а каталонцы выплатят 5 млн евро. Позднее сине-гранатовые опровергли это заявление.

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