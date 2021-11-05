«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 55 млн евро за тер Стегена
«Ньюкасл» готовится к летнему трансферному окну.
Ньюкасл Юнайтед
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«Ньюкасл» готовится к летнему трансферному окну.
Клуб, купленный саудовцами, планирует совершить несколько топ-сделок. Финансы не станут проблемой, единственное опасение — возможный вылет. Одна из целей «Ньюкасла» — вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.
Возможно, «Ньюкасл» заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства «сорок».
Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию. «Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.