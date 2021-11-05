«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 55 млн евро за тер Стегена

Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию. «Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.