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22:35 (мск), источник: Sports.Ru

«Ньюкасл» готов предложить «Барселоне» 55 млн евро за тер Стегена

«Ньюкасл» готовится к летнему трансферному окну.

Ньюкасл Юнайтед
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Источник: AP 2021

Клуб, купленный саудовцами, планирует совершить несколько топ-сделок. Финансы не станут проблемой, единственное опасение — возможный вылет. Одна из целей «Ньюкасла» — вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.

По данным El National, английский клуб готов заплатить за 29-летнего игрока 55 миллионов евро.

Возможно, «Ньюкасл» заплатит и больше, поскольку немец является приоритетной трансферной целью руководства «сорок».

Однако сложнее всего будет убедить самого голкипера. Он счастлив в «Барселоне» и не раз говорил, что после ухода из каталонского клуба хочет вернуться в Германию. «Ньюкасл» попытается убедить его высокой зарплатой, но это будет непросто, учитывая, что проект только строится, и команда не будет выступать в еврокубках.

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