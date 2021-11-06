СМИ: Андрей Шевченко может возглавить футбольный клуб «Дженоа»

ТАСС, 6 ноября. Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может стать наставником итальянского «Дженоа». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В конце сентября 99,9% акций «Дженоа» купила американская компания 777 Partners. По информации источника, новые владельцы клуба уже общались с 45-летним украинцем, стороны обсуждают длительность контракта. Нынешний главный тренер «Дженоа» итальянец Давиде Баллардини, занявший этот пост в декабре 2020 года, может быть отправлен в отставку в ближайшее время. Ранее итальянский специалист трижды возглавлял команду (2010−2011, 2013, 2017−2018).

«Дженоа» после 12 матчей чемпионата Италии занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав девять очков. В пятницу команда сыграла вничью с «Эмполи» (2:2), которое идет на восьмой строчке (16 очков).

Шевченко возглавлял сборную Украины с июля 2016 года по август 2021-го. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года, но отобралась на чемпионат Европы — 2020, где дошла до четвертьфинала.

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