Хави стал главным тренером «Барселоны»
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил о назначении Хави главным тренером.
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» сообщил о назначении Хави главным тренером.
«Барселона» опубликовала в Twitter видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.
«Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави», — говорится в подписи к видео.
«ФК “Барселона” достиг соглашения с Хави Эрнандесом, что он станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Хави Эрнандес, воспитанник академии “Барселоны”, покинул нынешний клуб — катарский “Аль-Садд” — после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба», — говорится в сообщении на сайте «Барселоны».
Хави выступал за «Барселону» на протяжении 17 лет. За это время полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
«Аль-Садд» под руководством Хави выиграл чемпионат Катара, дважды брал Кубок и один раз Суперкубок страны.