Хави стал главным тренером «Барселоны»

«Барселона» опубликовала в Twitter видео 2015 года, когда Хави провел последний матч за клуб.

«Время возвращаться домой. Добро пожаловать, Хави», — говорится в подписи к видео.

«ФК “Барселона” достиг соглашения с Хави Эрнандесом, что он станет тренером первой команды на оставшуюся часть этого сезона и еще на два сезона. Хави Эрнандес, воспитанник академии “Барселоны”, покинул нынешний клуб — катарский “Аль-Садд” — после переговоров, прошедших в последние дни с руководством клуба», — говорится в сообщении на сайте «Барселоны».

Хави выступал за «Барселону» на протяжении 17 лет. За это время полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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