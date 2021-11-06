VAR, проблемы «Астаны» и бездомный «Шахтер». Превью к ½ финала Кубка Казахстана

Футбол. Кубок Казахстана. ½ финала

6 ноября (суббота)

«Шахтер» — «Тобол»

Карагандинский клуб должен был принимать чемпиона КПЛ-2021 в Караганде, но арена «горняков» не была допущена к проведению матча.

Причина в том, что система подогрева искусственного покрытия на стадионе «Шахтер» не работает в полной мере, также выявлено несоответствие уровня наполнителя (гранулянта) поля, что напрямую влияет на амортизацию удара, вертикальный отскок и на сопротивление вращению футбольного мяча.

Матч состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». В предпоследнем туре КПЛ-2021 «Тобол» разгромил дублеров «Шахтера» со счетом 4:1 и вкупе с поражением «Астаны» от «Кайрата» костанайский клуб вышел в лидеры чемпионата и больше не упускал первую строчку.

Теперь же карагандинцы, явно настроенные на нечто серьезное в Кубке Казахстана, захотят дать бой костанайцам. Здесь есть за что побороться. «Горняки» в случае успеха обеспечат себе участие в еврокубках на следующий сезон. Не стоит забывать, что и «Тобол» желает победы в этом турнире. Перед «желто-зелеными» поставлена задача оформить требл.

В этом сезоне, помимо разгрома в 25-м туре, «Тобол» крупно обыграл «горняков» на выезде — 3:0. Как будет в предстоящем матче, узнаем совсем скоро.

Начало — в 15:00. Ответный поединок состоится 21 ноября в Костанае.

7 ноября (воскресенье)

«Астана» — «Кайрат»

Недавняя встреча соперников в Алматы в рамках 25-го тура КПЛ-2021 закончилась скандалом. Теперь уже бывший наставник «Астаны» Андрей Тихонов оказался дисквалифицированным на два года за самовольный уход команды с поля. Лидер столичного клуба Тигран Барсегян за неподобающий жест в адрес болельщиков был отлучен от футбола на месяц. Самой «Астане» поражение в Алматы (0:1) стоило первого места и чемпионства.

В преддверии предстоящей встречи «Астана», которую на временной основе принял ассистент Тихонова Владимир Ежуров, также испытывает кадровые проблемы. На фоне этого неудача «Кайрата» в Лиге конференций выглядит как мелкая неприятность.

В этом сезоне «Астана» и «Кайрат» в первом круге КПЛ-2021 сыграли в столице вничью — 1:1. В Алматы «желто-черные» победили — 1:0.

Начало — в 18:00. Ответная встреча пройдет 20 ноября.