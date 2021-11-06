Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Акрон
Металлург Лп
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Оренбург
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Гранада
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Химки
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Торино
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Барселона
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Анже
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
22
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Ротор
31
Все события
12:26 (мск), источник: Vesti.kz

VAR, проблемы «Астаны» и бездомный «Шахтер». Превью к ½ финала Кубка Казахстана

В Кубке Казахстана по футболу состоятся первые матчи ½ финала. В преддверии этих поединков произошло много интересного. Корреспондент Vesti.kz в превью к играм «Шахтер» — «Тобол» и «Астана» — «Кайрат» подробно обо всем рассказывает.

Астана
Кайрат
Шахтер Кг
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх
Источник: Instagram

Футбол. Кубок Казахстана. ½ финала

6 ноября (суббота)

«Шахтер» — «Тобол»

Читайте также
Финал Кубка пройдет в Нур-Султане, хотя столичный клуб еще в деле — все из-за холодов и желания протестировать VAR

Карагандинский клуб должен был принимать чемпиона КПЛ-2021 в Караганде, но арена «горняков» не была допущена к проведению матча.

Причина в том, что система подогрева искусственного покрытия на стадионе «Шахтер» не работает в полной мере, также выявлено несоответствие уровня наполнителя (гранулянта) поля, что напрямую влияет на амортизацию удара, вертикальный отскок и на сопротивление вращению футбольного мяча.

Матч состоится в Нур-Султане на стадионе «Астана Арена». В предпоследнем туре КПЛ-2021 «Тобол» разгромил дублеров «Шахтера» со счетом 4:1 и вкупе с поражением «Астаны» от «Кайрата» костанайский клуб вышел в лидеры чемпионата и больше не упускал первую строчку.
Теперь же карагандинцы, явно настроенные на нечто серьезное в Кубке Казахстана, захотят дать бой костанайцам. Здесь есть за что побороться. «Горняки» в случае успеха обеспечат себе участие в еврокубках на следующий сезон. Не стоит забывать, что и «Тобол» желает победы в этом турнире. Перед «желто-зелеными» поставлена задача оформить требл.

В этом сезоне, помимо разгрома в 25-м туре, «Тобол» крупно обыграл «горняков» на выезде — 3:0. Как будет в предстоящем матче, узнаем совсем скоро.

Начало — в 15:00. Ответный поединок состоится 21 ноября в Костанае.

7 ноября (воскресенье)

«Астана» — «Кайрат»

Недавняя встреча соперников в Алматы в рамках 25-го тура КПЛ-2021 закончилась скандалом. Теперь уже бывший наставник «Астаны» Андрей Тихонов оказался дисквалифицированным на два года за самовольный уход команды с поля. Лидер столичного клуба Тигран Барсегян за неподобающий жест в адрес болельщиков был отлучен от футбола на месяц. Самой «Астане» поражение в Алматы (0:1) стоило первого места и чемпионства.

В преддверии предстоящей встречи «Астана», которую на временной основе принял ассистент Тихонова Владимир Ежуров, также испытывает кадровые проблемы. На фоне этого неудача «Кайрата» в Лиге конференций выглядит как мелкая неприятность.

В этом сезоне «Астана» и «Кайрат» в первом круге КПЛ-2021 сыграли в столице вничью — 1:1. В Алматы «желто-черные» победили — 1:0.

Начало — в 18:00. Ответная встреча пройдет 20 ноября.

Отметим, что на матчах Кубка Казахстана будет использована система VAR. Финальный поединок пройдет 28 ноября в Нур-Султане.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь