Финал Кубка пройдет в Нур-Султане, хотя столичный клуб еще в деле — все из-за холодов и желания протестировать VAR
Сравнили стадионы.
Сравнили стадионы.
Хотя на календаре лишь начало ноября, по последним дням можно подумать, будто в Казахстан уже пришла зима — а ведь футбольный сезон еще не закончился.
Финал футбольного Кубка пройдет на «Астана Арене». Несмотря на то, что эти слова уже несколько лет набивают оскомину болельщикам из других городов, на этот раз, кажется, деваться некуда: инфраструктура дышит на ладан.
Напоминаем, что в деле остались четыре команды: помимо команды из Нур-Султана, это «Кайрат», «Шахтер» и «Тобол». По уже упомянутым причинам, было бы сложно привезти главный матч турнира на нейтральный стадион в городе, выбывшем из борьбы.
Однако почему выбор пал именно на «Астана Арену»? Увы, у остальных полуфиналистов все грустно.
Показываем.
Фото алматинской команды перед игрой с «Карабахом» в четверг:
Пар изо рта Маки Баньяка красноречиво рассказывает о температуре на стадионе: для того, чтобы пережить пятнадцатиградусный мороз, желто-черным (да и гостям тоже) пришлось утепляться.
Но на самом деле это — ерунда. Пять лет назад здесь игрался Кубок Казахстана, и страданий было гораздо больше.
Про посещаемость в таких условиях и говорить, наверное, не стоит.
Горняки не сыграют дома даже в полуфинале: в КФФ решили отстранить арену «Шахтера» за то, что он выглядит вот так:
Искусственный газон промерз, а система подогрева, как выяснилось, не работает в полной мере. Арену признали травмоопасной.
Крытая арена в Костанае — симпатичный вариант, однако вариант отпал.
Журналист Айдын Кожахмет объяснил, почему: «Условия для съемок и обеспечения качественной трансляции из этого манежа почти нереальны. К тому же, во время полуфиналов и финала состоится тестирование системы VAR».
Весомая причина — особенно учитывая, что весь сезон-2021 прошел под знаком ожидания внедрения видеоповторов.
Такие дела. Еще есть, конечно, «Туркестан Арена», но вряд ли в ней ближайшее время кто-то захочет проводить столь важные матчи: память о мартовском водном поло еще свежа.
Азат Шайкенов