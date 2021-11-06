«Наполи» проведет три матча в чемпионате Италии в футболках с изображением Марадоны

— Через год после кончины Неаполь почтит великого чемпиона, символ эпохи и непререкаемую икону мирового футбола, посвятив игры Марадоне. Графика со стилизованным лицом Марадоны, наложенным на отпечаток пальца, представляет собой желание общества передать молодому поколению наследие аргентинской легенды, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Наполи».

Марадона в составе «Наполи» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Он умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. «Наполи» сыграет с «Вероной» 7 ноября, с «Интером» — 21-го, а с «Лацио» — 28-го. После 11 туров «Наполи» лидирует в таблице Серии А вместе с «Миланом». На счету клубов по 31 очку.