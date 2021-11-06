«Наполи» проведет три матча в чемпионате Италии в футболках с изображением Марадоны
«Наполи» почтит память своего бывшего форварда Диего Марадоны специальными футболками, сообщает официальный сайт клуба.
«Наполи» почтит память своего бывшего форварда Диего Марадоны специальными футболками, сообщает официальный сайт клуба.
Игроки будут носить особые футболки на поле во время трех ноябрьских встреч чемпионата Италии: с «Вероной», «Интером» и «Лацио».
— Через год после кончины Неаполь почтит великого чемпиона, символ эпохи и непререкаемую икону мирового футбола, посвятив игры Марадоне. Графика со стилизованным лицом Марадоны, наложенным на отпечаток пальца, представляет собой желание общества передать молодому поколению наследие аргентинской легенды, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Наполи».
Футболка получила название Maradona Game.
Марадона в составе «Наполи» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Он умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. «Наполи» сыграет с «Вероной» 7 ноября, с «Интером» — 21-го, а с «Лацио» — 28-го. После 11 туров «Наполи» лидирует в таблице Серии А вместе с «Миланом». На счету клубов по 31 очку.