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18:41 (мск), источник: Матч ТВ

«Наполи» проведет три матча в чемпионате Италии в футболках с изображением Марадоны

«Наполи» почтит память своего бывшего форварда Диего Марадоны специальными футболками, сообщает официальный сайт клуба.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Игроки будут носить особые футболки на поле во время трех ноябрьских встреч чемпионата Италии: с «Вероной», «Интером» и «Лацио».

— Через год после кончины Неаполь почтит великого чемпиона, символ эпохи и непререкаемую икону мирового футбола, посвятив игры Марадоне. Графика со стилизованным лицом Марадоны, наложенным на отпечаток пальца, представляет собой желание общества передать молодому поколению наследие аргентинской легенды, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Наполи».

Футболка получила название Maradona Game.

Во время загрузки произошла ошибка.

Марадона в составе «Наполи» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Он умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет. «Наполи» сыграет с «Вероной» 7 ноября, с «Интером» — 21-го, а с «Лацио» — 28-го. После 11 туров «Наполи» лидирует в таблице Серии А вместе с «Миланом». На счету клубов по 31 очку.

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