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17:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Дженоа» уволил Баллардини с поста главного тренера, его может сменить Шевченко

Пресс-служба «Дженоа» объявила о увольнении с поста главного тренера Давиде Баллардини.

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Пока что имя сменщика специалиста не названо. Но ранее уже сообщалось, что главным кандидатом на этот пост является бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своём поле «Рому».

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