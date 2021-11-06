Сульшер: Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно

«На данный момент мы не можем сравниться с топовыми командами АПЛ. От меня и игроков всегда ждут максимальных результатов. И мы обязаны соответствовать этим требованиям.



Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно. У меня хорошие взаимоотношения с руководством клуба. Мы всегда были честны друг с другом. На данный момент я работаю с “Манчестер Юнайтед”. И хочу приносить клубу максимум пользы», — цитирует Сульшера BBC.