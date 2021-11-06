Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Алавес
Леванте
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Фиорентина
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
ЦСКА
41
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Анже
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Норвич
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Арминия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Торпедо
51
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Торино
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Химки
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Эспаньол
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Металлург Лп
20
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
13:00
Нефтехимик
Волгарь
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Факел
22
Футбол. Первый дивизион
07:00
СКА-Хабаровск
Ротор
31
Все события
19:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сульшер: Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (0:2).

Манчестер Сити
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
Читайте также
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

«На данный момент мы не можем сравниться с топовыми командами АПЛ. От меня и игроков всегда ждут максимальных результатов. И мы обязаны соответствовать этим требованиям.

Мое будущее? Не думаю, что это сейчас важно. У меня хорошие взаимоотношения с руководством клуба. Мы всегда были честны друг с другом. На данный момент я работаю с “Манчестер Юнайтед”. И хочу приносить клубу максимум пользы», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Сити» поднялся на второе место турнирной таблицы чемпионата Англии, в активе клуба 23 очка. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте с 17 очками.

Манчестер Юнайтед
0:2
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
 Владелец «Спартака» Леонид Федун подал в суд на журналиста за публичные оскорбления
Польза и вред соли: в каких продуктах она содержится. Комментирует эксперт
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь