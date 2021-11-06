После такого уходят. Провал «Манчестер Юнайтед» в дерби — вина Сульшера
0:2 при такой игре — это еще легко отделались.
0:2 при такой игре — это еще легко отделались.
Очередное дерби оба соперника встречали в ситуации, когда даже ничья была бы крайне нежелательна. «Сити» встречал очередной тур, отставая на пять очков от лидера, и точно не хотел ещё дальше отпустить машину Томаса Тухеля. Ну, а «Юнайтед» и пятое место удерживал только по дополнительным показателям — а теперь вообще рискует выпасть из еврокубковой зоны.
Для ивуарийского защитника сезон пока складывается очень тяжело. Обычно Байи сидит на скамейке, но когда выходит, «МЮ» даже не претендует на победу. Пока Байи сыграл в Кубке Лиги, где «МЮ» тут же вылетел от «Вест Хэма», в матче ЛЧ против «Аталанты», когда только очередные чудеса Роналду спасли ничью (2:2), и сегодня.
Рафаэль Варан великолепно сыграл против «Тоттенхэма», но его травма заставила Сульшера искать другие варианты. В строю были Виктор Линделёф и Харри Магуайр, напарником для них мог стать или Бейи, или не игравший полтора года Фил Джонс, или номинальный опорник Скотт Мактоминей. Последний играет в обороне в сборной, но «МЮ», особенно в дерби, он потребовался на родной позиции.
Игра против «Ман Сити» — явно не лучшие условия для того, чтобы дебютировать в очередном сезоне Премьер-лиги, и Байи показал себя очень неуклюже. Автогол вышел именно таким, какой защитник может себе позволить только из-за недостатка техники. Помимо этого, Байи явно выпадал из игры, проиграл борьбу в половине случаев (2 из 4) и был заменён уже в перерыве.
Кстати о схеме. До игры с «Тоттенхэмом» «МЮ» не играл по схеме с тремя центральными защитниками полтора года. В матче, который мог стать для него последним, Сульшер выбрал именно эту схему, она себя оправдала — и теперь видно, что норвежский тренер планирует сделать её основной, как минимум в топ-матчах. Три центрбека вышли и с «Аталантой», где, повторюсь, от провала спас фактически один человек, и с «Ман Сити».
А тем временем на скамейке «МЮ» просиживает Маркус Рашфорд, которому даже голы после выхода на замену не позволяют стать основным. Матчи и с «Тоттенхэмом», и с «Ман Сити» он смотрел с лучших мест до середины второго тайма. Ни одной секунды в этих матчах не сыграл Антони Марсьяль, а купленный за 85 миллионов евро Джейдон Санчо только сегодня получил адекватное время. И это с учётом травмы Эдинсона Кавани, благодаря которой смог вернуться в основу Мейсон Гринвуд.
У «МЮ» сейчас сформировалась практически уникальная конкуренция среди игроков группы атаки. Роналду, Кавани, Санчо, Гринвуд, Рашфорд и Марсьяль — шесть высококлассных игроков, любой из которых был бы основным минимум в 15 командах Премьер-лиги. В «МЮ» для них есть максимум три позиции. При атакующем футболе они оправдывали практически все шансы: Гринвуд забивал феноменальными дальними ударами, Рашфорду для гола хватало полутайма, Кавани забил уже во второй игре, в которой вышел в старте… Так вышло, пока у Сульшера не появился повод считать, что этот «МЮ» может добывать результат при оборонительной схеме.
Так выглядела карта ударов «МЮ». Если при счёте 0:1 хозяева ещё создавали моменты, и от Эдерсона потребовалось сделать два крутых сейва, то после перерыва «Сити» доехал до победы спокойнее, чем это обычно у Гвардиолы происходит в матчах с аутсайдерами.
По сегодняшней игре не скажешь, но потенциал у игроков атаки «МЮ» просто ядерный. Шесть очень классных, разнообразных форвардов, каждый из которых стремится выиграть конкуренцию. Плюс Бруну Фернандеш. К сожалению, из-за того, что тренер решил играть с пятью защитниками и двумя опорниками, мы видим на поле немногих из них — а те, что выходят, получают мяч примерно в центре поля.
Гвардиола, тем временем, показал противоположный пример: как из крайнего защитника сделать великолепного игрока атаки. Жоау Канселу смог стать лучшим на поле по ударам (4), отборам (4) и касаниям мяча (125) одновременно. Лидерство по таким разным показателям связано с тем, что «Сити» развивал свои атаки через португальца, который просто разорвал оборону «МЮ».
Количественное насыщение обороны ничего хорошего «МЮ» не принесло: команда испытывала дефицит игроков на половине соперника, а во время его атак прибавила разве что в дезориентированности. Только очередной бенефис вратарского искусства от Давида де Хеа спас команду от полного позора уровня легендарных 1:6 — вратарь спас команду от нескольких верных голов.
В одном из решающих матчей Сульшер показал себя как предельно неподходящий этому подбору игроков тренер.
Автор: Виталий Пасичный