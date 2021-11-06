После такого уходят. Провал «Манчестер Юнайтед» в дерби — вина Сульшера

Очередное дерби оба соперника встречали в ситуации, когда даже ничья была бы крайне нежелательна. «Сити» встречал очередной тур, отставая на пять очков от лидера, и точно не хотел ещё дальше отпустить машину Томаса Тухеля. Ну, а «Юнайтед» и пятое место удерживал только по дополнительным показателям — а теперь вообще рискует выпасть из еврокубковой зоны.

Эрик Байи: вышел, привез, ушел

Для ивуарийского защитника сезон пока складывается очень тяжело. Обычно Байи сидит на скамейке, но когда выходит, «МЮ» даже не претендует на победу. Пока Байи сыграл в Кубке Лиги, где «МЮ» тут же вылетел от «Вест Хэма», в матче ЛЧ против «Аталанты», когда только очередные чудеса Роналду спасли ничью (2:2), и сегодня.

Рафаэль Варан великолепно сыграл против «Тоттенхэма», но его травма заставила Сульшера искать другие варианты. В строю были Виктор Линделёф и Харри Магуайр, напарником для них мог стать или Бейи, или не игравший полтора года Фил Джонс, или номинальный опорник Скотт Мактоминей. Последний играет в обороне в сборной, но «МЮ», особенно в дерби, он потребовался на родной позиции.

Игра против «Ман Сити» — явно не лучшие условия для того, чтобы дебютировать в очередном сезоне Премьер-лиги, и Байи показал себя очень неуклюже. Автогол вышел именно таким, какой защитник может себе позволить только из-за недостатка техники. Помимо этого, Байи явно выпадал из игры, проиграл борьбу в половине случаев (2 из 4) и был заменён уже в перерыве.

Сульшер очень ограничил потенциал команды выбором стартового состава

Кстати о схеме. До игры с «Тоттенхэмом» «МЮ» не играл по схеме с тремя центральными защитниками полтора года. В матче, который мог стать для него последним, Сульшер выбрал именно эту схему, она себя оправдала — и теперь видно, что норвежский тренер планирует сделать её основной, как минимум в топ-матчах. Три центрбека вышли и с «Аталантой», где, повторюсь, от провала спас фактически один человек, и с «Ман Сити».

А тем временем на скамейке «МЮ» просиживает Маркус Рашфорд, которому даже голы после выхода на замену не позволяют стать основным. Матчи и с «Тоттенхэмом», и с «Ман Сити» он смотрел с лучших мест до середины второго тайма. Ни одной секунды в этих матчах не сыграл Антони Марсьяль, а купленный за 85 миллионов евро Джейдон Санчо только сегодня получил адекватное время. И это с учётом травмы Эдинсона Кавани, благодаря которой смог вернуться в основу Мейсон Гринвуд.

У «МЮ» сейчас сформировалась практически уникальная конкуренция среди игроков группы атаки. Роналду, Кавани, Санчо, Гринвуд, Рашфорд и Марсьяль — шесть высококлассных игроков, любой из которых был бы основным минимум в 15 командах Премьер-лиги. В «МЮ» для них есть максимум три позиции. При атакующем футболе они оправдывали практически все шансы: Гринвуд забивал феноменальными дальними ударами, Рашфорду для гола хватало полутайма, Кавани забил уже во второй игре, в которой вышел в старте… Так вышло, пока у Сульшера не появился повод считать, что этот «МЮ» может добывать результат при оборонительной схеме.

Так выглядела карта ударов «МЮ». Если при счёте 0:1 хозяева ещё создавали моменты, и от Эдерсона потребовалось сделать два крутых сейва, то после перерыва «Сити» доехал до победы спокойнее, чем это обычно у Гвардиолы происходит в матчах с аутсайдерами.

По сегодняшней игре не скажешь, но потенциал у игроков атаки «МЮ» просто ядерный. Шесть очень классных, разнообразных форвардов, каждый из которых стремится выиграть конкуренцию. Плюс Бруну Фернандеш. К сожалению, из-за того, что тренер решил играть с пятью защитниками и двумя опорниками, мы видим на поле немногих из них — а те, что выходят, получают мяч примерно в центре поля.

Жоау Канселу проявил себя как скрытый плеймейкер

Гвардиола, тем временем, показал противоположный пример: как из крайнего защитника сделать великолепного игрока атаки. Жоау Канселу смог стать лучшим на поле по ударам (4), отборам (4) и касаниям мяча (125) одновременно. Лидерство по таким разным показателям связано с тем, что «Сити» развивал свои атаки через португальца, который просто разорвал оборону «МЮ».

Количественное насыщение обороны ничего хорошего «МЮ» не принесло: команда испытывала дефицит игроков на половине соперника, а во время его атак прибавила разве что в дезориентированности. Только очередной бенефис вратарского искусства от Давида де Хеа спас команду от полного позора уровня легендарных 1:6 — вратарь спас команду от нескольких верных голов.

В одном из решающих матчей Сульшер показал себя как предельно неподходящий этому подбору игроков тренер.