«Челси» упустил победу над «Бернли»

Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «аристократов» Кай Хаверц, ему ассистировал Рис Джеймс.

На 80-й минуте нападающий «Бёрнли» Матей Выдра забил гол с передачи Джея Родригеса и сравнял счёт в матче.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери — Майкл Солсбери.