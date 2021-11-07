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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» упустил победу над «Бернли»

6 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бернли».

Челси
БернлиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Команды сыграли вничью — 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 33-й минуте отличился полузащитник «аристократов» Кай Хаверц, ему ассистировал Рис Джеймс.

На 80-й минуте нападающий «Бёрнли» Матей Выдра забил гол с передачи Джея Родригеса и сравнял счёт в матче.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Помогали ему ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери — Майкл Солсбери.

Лондонский «Челси» набрал 26 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (8) — на 18-м месте. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Челси
1:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
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