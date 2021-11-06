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6 ноября, источник: Чемпионат.com

«Бавария» обыграла «Фрайбург», одержав четвертую победу подряд в Бундеслиге

В матче 11-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» переиграла «Фрайбург».

Бавария
ФрайбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 2:1.

Голы в составе хозяев забили полузащитник Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. У «Фрайбурга» отличился хавбек Яник Хаберер.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 28 очков. «Фрайбург» (22) занимает третье место. Мюнхенцы одержали четвёртую победу подряд в чемпионате Германии. В последний раз в Бундеслиге «Бавария» проигрывала «Айнтрахту» (1:2).

Результаты других матчей Бундеслиги:

«Бохум» — «Хоффенхайм» — 2:0

«Вольфсбург» — «Аугсбург» — 1:0

«Штутгарт» — «Арминия» — 0:1

Бавария
2:1
Первый тайм: 1:0
Фрайбург
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