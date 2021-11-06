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6 ноября, источник: ТАСС

«Барселона» упустила преимущество в три мяча в матче чемпионата Испании против «Сельты»

Встреча завершилась со счетом 3:3.

Барселона
СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 ноября. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Сельтой» со счетом 3:3 в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе каталонцев голы забили Ансу Фати (5-я минута), Серхио Бускетс (18) и Мемфис Депай (34). Ничью «Сельте» принесли голы Яго Аспаса (52, 90+6) и Нолито (74).

В субботу «Барселона» объявила, что новым главным тренером клуба станет бывший игрок команды Хави, который сменит отправленного в отставку 28 октября Рональда Кумана.

«Барселона» не может победить в чемпионате Испании на протяжении четырех матчей подряд (две ничьи, два поражения) и с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице. «Сельта» набрала 12 очков в 13 играх и идет 14-й.

В следующем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, «Барселона» 20 ноября примет «Эспаньол», а «Сельта» в тот же день встретится дома с «Вильярреалом».

Сельта
3:3
Первый тайм: 0:3
Барселона
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