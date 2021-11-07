Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.11
Бордо
ПСЖ
23
Футбол. Зарубежный
6.11
Реал
Райо Вальекано
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Кальяри
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
6.11
РБ Лейпциг
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Алавес
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Сочи
ЦСКА
41
Футбол. Зарубежный
6.11
Лилль
Анже
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Сельта
Барселона
33
Футбол. Зарубежный
6.11
Брентфорд
Норвич
12
Футбол. Зарубежный
6.11
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Челси
Бернли
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Бавария
Фрайбург
21
Футбол. Зарубежный
6.11
Бохум
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Вольфсбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Штутгарт
Арминия
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Алания
Торпедо
51
Футбол. Первый дивизион
6.11
КАМАЗ
Олимп-Долгопрудный
11
Футбол. Зарубежный
6.11
Специя
Торино
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Динамо
Краснодар
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Крылья Советов
Химки
30
Футбол. Зарубежный
6.11
Эспаньол
Гранада
20
Футбол. Зарубежный
6.11
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Первый дивизион
6.11
Акрон
Металлург Лп
20
Футбол. Первый дивизион
6.11
Оренбург
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Текстильщик
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
6.11
Велес
Кубань
10
Футбол. Премьер-лига
6.11
Арсенал Т
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
6.11
Енисей
Спартак-2
21
Футбол. Первый дивизион
6.11
Нефтехимик
Волгарь
01
Все события
01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в компенсированное время

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Фиорентину».

Ювентус
ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
«Мы могли забить больше». Аллегри прокомментировал победу над «Зенитом»

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 73-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Никола Миленкович получил вторую жёлтую карточку.

В добавленное время защитник туринской команды Хуан Куадрадо забил победный мяч. Куадрадо совершил отличный сольный проход и нанёс удар в правый нижний угол ворот, голкипер «Фиорентины» Пьетро Терраччано был бессилен.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал.

«Ювентус» в 12 матчах набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в таблице Серии А. «Фиорентина» (18) — восьмая. Лидером соревнований является «Наполи» (31).

Ювентус
1:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь