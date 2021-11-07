«Ювентус» вырвал победу у «Фиорентины» в компенсированное время

Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 1:0.

На 73-й минуте гости остались в меньшинстве — защитник Никола Миленкович получил вторую жёлтую карточку.

В добавленное время защитник туринской команды Хуан Куадрадо забил победный мяч. Куадрадо совершил отличный сольный проход и нанёс удар в правый нижний угол ворот, голкипер «Фиорентины» Пьетро Терраччано был бессилен.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин участия в матче не принимал.