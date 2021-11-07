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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» обыграл «Боруссию» Дортмунд в матче Бундеслиги

В Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена — Центральштадион» завершился центральный матч 11-го тура немецкой Бундеслиги.

Лейпциг
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«РБ Лейпциг» принимал дортмундскую «Боруссию».

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 29-й минуте Кристофер Нкунку открыл счёт. На 52-й минуте Марко Ройс восстановил равновесие, но на 68-й минуте Юссуф Поульсен забил победный мяч.

«Боруссия» прервала серию из четырёх побед подряд. Дортмундцы набрали 24 очка, они занимают 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от лидирующей «Баварии» на четыре очка. «РБ Лейпциг» находится на 5-м месте. Команда набрала 17 очков.

В следующем туре «Боруссия» будет принимать «Штутгарт». «РБ Лейпциг» сыграет с «Хоффенхаймом».

РБ Лейпциг
2:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
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