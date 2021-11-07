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01:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо». Неймар оформил дубль

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Пари Сен-Жермен».

ПСЖ
БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо, Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

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Счёт в матче на 26-й минуте открыл бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар. На 43-й минуте он удалил преимущество парижан на табло, оформив дубль. Стоит отметить, что в обоих случаях Неймар ассистировал Килиан Мбаппе.

На 63-й минуте игры забитым мячом отметился и сам Мбаппе. В концовке встречи «Бордо» отыграл два гола, но переломить ход игры хозяевам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» в 13 турах набрал 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо» (12) — на 16-м месте в таблице.

Бордо
2:3
Первый тайм: 0:2
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