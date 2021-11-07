«ПСЖ» на выезде обыграл «Бордо». Неймар оформил дубль

Встреча проходила на стадионе «Матмут-Атлантик» (Бордо, Франция) и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар. На 43-й минуте он удалил преимущество парижан на табло, оформив дубль. Стоит отметить, что в обоих случаях Неймар ассистировал Килиан Мбаппе.

На 63-й минуте игры забитым мячом отметился и сам Мбаппе. В концовке встречи «Бордо» отыграл два гола, но переломить ход игры хозяевам не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Пари Сен-Жермен».