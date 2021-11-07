«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 13-го тура Примеры.
Реал
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 13-го тура Примеры.
«Реал» принимал «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 14-й минуте Тони Кроос вывел хозяев вперёд, открыв счёт. На 38-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «Реала».
«Райо Вальекано» отыграл один мяч на 76-й минуте, отличился Фалькао. Но на большее сил гостям не хватило, хотя в концовке они были близки к тому, чтобы забить второй мяч.
«Реал» набрал 27 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» занимает 6-е место, набрав 20 очков.