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01:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры

В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 13-го тура Примеры.

Реал
Райо ВальеканоЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Реал» принимал «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 14-й минуте Тони Кроос вывел хозяев вперёд, открыв счёт. На 38-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «Реала».

«Райо Вальекано» отыграл один мяч на 76-й минуте, отличился Фалькао. Но на большее сил гостям не хватило, хотя в концовке они были близки к тому, чтобы забить второй мяч.

«Реал» набрал 27 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» занимает 6-е место, набрав 20 очков.

Реал
2:1
Первый тайм: 2:0
Райо Вальекано
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