Шевченко стал новым главным тренером «Дженоа»
«Дженоа» официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера.
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Дженоа» официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера.
Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.
Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила Англии (0:4).
После 12 проведенных матчей «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков.