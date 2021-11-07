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16:11 (мск), источник: Матч ТВ

Шевченко стал новым главным тренером «Дженоа»

«Дженоа» официально сообщила о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера.

ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

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Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила Англии (0:4).

После 12 проведенных матчей «Дженоа» находится на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 9 очков.

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