Шевченко стал новым главным тренером «Дженоа»

Контракт с 45-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала Евро-2020, где уступила Англии (0:4).