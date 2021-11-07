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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Шомуродова не помогли «Роме» избежать поражения в матче с «Венецией»

В матче 12-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Рома
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Источник: AP 2021

На 3-й минуте встречи счёт открыл защитник «Венеции» Маттия Кальдара. На 43-й минуте нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», сравнял счёт. В компенсированное время первого тайма форвард Тэмми Абрахам вывел римлян вперёд в счёте. Результативную передачу отдал Шомуродов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 65-й минуте нападающий «Венеции» Маттиа Араму сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. На 74-й минуте победный гол забил форвард хозяев Давид Окереке.

«Венеция» набрала 12 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Рома» (19) — на 5-м месте.

миранчук
Венеция
3:2
Первый тайм: 1:2
Рома
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