«Астон Вилла» объявила об отставке главного тренера Дина Смита

«После хорошего начала прошлого сезона в этом году мы не увидели улучшения результатов и игры, которой все так ждали. По этой причине мы решили внести изменения сейчас, чтобы дать время новому главному тренеру на исправление ситуации.



Правление клуба хотело бы искренне поблагодарить Дина за его многочисленные выдающиеся достижения на поле и за его пределами. Все знают, как много значит “Астон Вилла” для Дина и его семьи. Он прекрасно представлял клуб — его любили и уважали все, кто был связан с “Астон Виллой”, — сотрудники, игроки и болельщики. Мы желаем ему всего наилучшего», — сказал Перслоу.