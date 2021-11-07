«Вест Хэм» обыграл «Ливерпуль» и сместил его с 3-й строчки АПЛ

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи, когда вратарь гостей Алиссон Бекер неудачно сыграл на выходе во время углового. Гол в свои ворота записали на счет бразильского голкипера. На 9-й минуте арбитр при помощи VAR отменил красную карточку защитнику «Вест Хэма» Аарону Крессуэллу. Гости сумели сравнять счет на 41-й минуте — забитым мячом отличился защитник красных Трент Александер-Арнольд.