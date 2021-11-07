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22:59 (мск), источник: Sport24

«Вест Хэм» обыграл «Ливерпуль» и сместил его с 3-й строчки АПЛ

«Вест Хэм» дома одержал победу над «Ливерпулем» в матче 11-го тура чемпионата Англии (3:2).

Ливерпуль
Вест Хэм ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи, когда вратарь гостей Алиссон Бекер неудачно сыграл на выходе во время углового. Гол в свои ворота записали на счет бразильского голкипера. На 9-й минуте арбитр при помощи VAR отменил красную карточку защитнику «Вест Хэма» Аарону Крессуэллу. Гости сумели сравнять счет на 41-й минуте — забитым мячом отличился защитник красных Трент Александер-Арнольд.

Во втором тайме «молотобойцы» забили еще 2 мяча — по голу на счету Пабло Форнальса (67-я минута) и Курта Зума (74). Ливерпульский клуб смог отыграть один гол — на 83-й минуте ворота хозяев поразил Дивок Ориги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, «Вест Хэм» набрал 23 очка и обошел «Ливерпуль» в турнирной таблице. Теперь лондонский клуб располагается на 3-й позиции, а мерсисайдцы с 22 баллами занимают 4-ю строчку.

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