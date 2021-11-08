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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в центральном матче 12 тура серии А

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
ИнтерЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, в которой хозяином был «Милан», завершилась со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти в ворота своего бывшего клуба. Через шесть минут в свои ворота мяч отправил Стефан Де Врей. На 27-й минуте 11-метровый не реализовал нападающий «нерадзури» Лаутаро Мартинес.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером «Наполи» (по 32). «Интер» (25 очков) — третий.

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1:1
Первый тайм: 1:1
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