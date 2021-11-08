«Милан» и «Интер» сыграли вничью в центральном матче 12 тура серии А
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Милан
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, в которой хозяином был «Милан», завершилась со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти в ворота своего бывшего клуба. Через шесть минут в свои ворота мяч отправил Стефан Де Врей. На 27-й минуте 11-метровый не реализовал нападающий «нерадзури» Лаутаро Мартинес.
«Милан» идет на втором месте в турнирной таблице, имея равное количество очков с лидером «Наполи» (по 32). «Интер» (25 очков) — третий.