«Милан» и «Интер» сыграли вничью в центральном матче 12 тура серии А

Встреча, в которой хозяином был «Милан», завершилась со счетом 1:1. Счет на 11-й минуте открыл полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти в ворота своего бывшего клуба. Через шесть минут в свои ворота мяч отправил Стефан Де Врей. На 27-й минуте 11-метровый не реализовал нападающий «нерадзури» Лаутаро Мартинес.