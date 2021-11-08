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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола будет присутствовать на презентации Хави в «Барселоне»

50-летний испанский главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола планирует посетить презентацию своего соотечественника и бывшего футболиста «Барселоны» Хави на должности главного тренера каталонского клуба.

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Источник: Reuters

Об этом информирует журналист Sky Sport Маттео Моретто в «Твиттере».

Как отмечает источник, Гвардиола уже в воскресенье прибыл в Барселону и отменил ради презентации Хави ранее запланированные мероприятия.

Напомним, Гвардиола начинал свою тренерскую карьеру в 2007 году с дубля «Барселоны», а уже с 2008 по 2012 года руководил основной командой, с которой трижды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.

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