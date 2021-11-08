Гвардиола будет присутствовать на презентации Хави в «Барселоне»

Напомним, Гвардиола начинал свою тренерскую карьеру в 2007 году с дубля «Барселоны», а уже с 2008 по 2012 года руководил основной командой, с которой трижды стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.



Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Стало известно, что контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.



В понедельник, 8 ноября, состоится его выступление в качестве нового тренера основной команды на мероприятии, открытом для публики на «Камп Ноу». После мероприятия Хави выступит на пресс-конференции в пресс-центре.