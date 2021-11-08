В чемпионате Франции судья вырубил игрока ударом локтя
Чемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В матче чемпионата Франции между «Монако» и «Реймсом» произошел курьезный эпизод в начале встречи.
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В матче чемпионата Франции между «Монако» и «Реймсом» произошел курьезный эпизод в начале встречи.
Главный арбитр матча Жереми Пиньяра неудачно столкнулся с полузащитником «Реймса» Морету Кассаму, и тот свалился на поле.
Как видно на повторе, судья задел локтем голову футболиста, отправив того в нокдаун. Игроку понадобилась помощь медицинской бригады, но он продолжил матч.
Встреча завершилась нулевой ничьей.