В чемпионате Франции судья вырубил игрока ударом локтя

Главный арбитр матча Жереми Пиньяра неудачно столкнулся с полузащитником «Реймса» Морету Кассаму, и тот свалился на поле.

Как видно на повторе, судья задел локтем голову футболиста, отправив того в нокдаун. Игроку понадобилась помощь медицинской бригады, но он продолжил матч.