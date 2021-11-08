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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В чемпионате Франции судья вырубил игрока ударом локтя

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В матче чемпионата Франции между «Монако» и «Реймсом» произошел курьезный эпизод в начале встречи.

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Главный арбитр матча Жереми Пиньяра неудачно столкнулся с полузащитником «Реймса» Морету Кассаму, и тот свалился на поле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как видно на повторе, судья задел локтем голову футболиста, отправив того в нокдаун. Игроку понадобилась помощь медицинской бригады, но он продолжил матч.

Встреча завершилась нулевой ничьей.

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