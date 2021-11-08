Рукавина завершит карьеру в конце сезона. Он вписался в доклопповскую «Боруссию», побеждал «Барсу» и «Реал», но так и не поиграл в группе ЛЧ

37-летний Антонио Рукавина — самый возрастной полевой игрок КПЛ.

За плечами серба — 18 лет в чемпионатах четырех стран. Помимо прочего, защитник успел поиграть в Бундеслиге (19 матчей за дортмундскую «Боруссию», плюс победа в Суперкубке и финал Кубка в 2008-м) и в Испании (149 игр за «Вальядолид» и «Вильярреал» в чемпионате и в Кубке).

Он провел 12 лет в сборной Сербии, отыграв в ее футболке 59 матчей. Почти половина из них — товарняки, однако Рукавине довелось сыграть на ЧМ-2018: он выходил на поле в двух играх из трех.

Перед стартом сезона серб сказал, что в конце года завяжет с игровой карьерой: «Сейчас думаю, что не хочу быть тренером. Пару лет буду отдыхать, проводить время с семьей. Неплохая работа стать агентом, летать смотреть футбол и игроков. Посмотрим, что будет. Сейчас для меня важнее всего вернуть “Астане” чемпионский титул».

Рассказываем историю ветерана.

Помог родному клубу подняться в элиту Сербии и пробиться в еврокубки (впервые!)

Рукавина — воспитанник «Бежании». Когда он дебютировал за клуб в 2002-м, клуб болтался на дне футбольной системы Сербии и Черногории (позже — только Сербии).

18-летний Антонио сразу же прописался в основе, за четыре сезона вытащив его в высшую лигу в 2006-м. После повышения Рукавина пробыл в родном клубе недолго: в декабре его и Жарко Лазетича переманил один из грандов страны — белградский «Партизан».

«Бежания», кстати, в том сезоне достигла наилучшего результата в своей истории — заняла четвертое место в чемпионате и заполучила путевку в еврокубки. Затем клуб вновь вылетел из элиты, куда не вернулся и по сей день.

Спустя годы его дважды будет тренировать нынешний тренер «Каспия» — Срджан Благоевич.

Ушел на повышение в «Партизан». Выиграл серебро молодежного Евро

В «Партизане» молодой защитник, вскоре подписавший четырехлетний контракт, сразу же прописался в основном составе. Во второй половине сезона-2006/07 он провел 17 матчей и забил три гола.

Рукавина играл за молодежку, которая отобралась на молодежный чемпионат Европы, проходивший летом 2007-го. Там было отличное поколение: Бранислав Иванович, Зоран Тошич, Александр Коларов.

На турнире сербы вышли из группы с первого места, обойдя Англию с Гари Кэхиллом, Эшли Янгом и Джеймсом Милнером (правда, проиграв очную встречу), Италию с Джорджо Кьеллини и Доменико Кришито, и Чехию с Романом Губником.

В полуфинале команда прошла Бельгию (в той сборной были Вертонген, Витсель, Вермален и Феллайни), но в главном матче крупно влетела Нидерландам — 1:4.

Незадолго до этого Антонио дебютировал в главной сборной: в матче отбора на Евро-2008 с Финляндией. Он отыграл все оставшиеся игры цикла кроме одного перенесенного и уже не имевшего турнирного значения — против сборной Казахстана. На Евро отобрались Польша и Португалия, сербы заняли третье место.

Перед началом нового сезона Рукавина был назначен капитаном «Партизана». Впрочем, пробыл им недолго: в январе 2008-го его выкупила дортмундская «Боруссия».

Поиграл в Бундеслиге, но оказался не нужен Клоппу. Зато выиграл неофициальный Суперкубок и дошел до финала Кубка

Сумма трансфера составила 2.3 миллиона евро. Адекватная цена: Transfermarkt в то время оценивал его в 2.75.

Тогда «Боруссия» не была той «Боруссией», которую мы знаем сейчас: Бундеслига еще не превратилась в чемпионат двух команд, а дортмундцы болтались в середине таблицы.

24-летний Рукавина был незаменим: за весь остаток сезона он не играл лишь в трех матчах, да и то из-за травм. Впрочем, статистика парней Томаса Долля от этого изменилась не особо: они пропускали примерно столько же, и очков сильно больше не набрали.

13-го апреля 2008-го «Бавария» вынесла «Боруссию» 5:0, но Антонио не участвовал в матче: находился в лазарете с травмированным пальцем на ноге.

Дортмундцы дошли до финала Кубка, где усилиями Младена Петрича перевели игру в овертайм, но все же проиграли «Баварии»: решающий гол забил сделавший дубль Лука Тони. На 79-й минуте Рукавину заменили на вингера Дельрона Бакли.

В том матче «Боруссия» играла грязно: на горчичники посадили семерых игроков, включая серба, а уже после того, как Тони оформил победный мяч, Якуб Блащиковский получил вторую желтую и покинул поле.

Кстати, после отъезда из Сербии защитник Рукавина стал забивать гораздо реже: в цветах «Дортмунда» он не отличился ни разу, лишь однажды сделав ассист.

В июле Долль подал в отставку, и в команду пришел Юрген Клопп. «Боруссия» с Антонио в составе забрала неофициальный Суперкубок, переиграв мюнхенцев.

Новый сезон, казалось, начался хорошо: Антонио сыграл в первом раунде Кубка Германии (победили «Эссен» со счетом 3:1), провел пять стартовых туров чемпионата от звонка до звонка и поучаствовал в поражении в первом матче Кубка УЕФА против «Удинезе» (0:2, в ответной игре дортмундцы без Рукавины отыграют отставание и уступят по пенальти).

После этих игр Клопп посадил серба в запас. За «Боруссию» Рукавина больше не играл: в команде назревала крупная перестройка, в которой ему не было места.

Уже играя в Казахстане, Рукавина хвалил Юргена: «Он тогда не был так популярен, как сейчас. Это был молодой тренер, он работал по плану, который должен был вернуть “Боруссию” на вершину. Секрет в том, что у него хорошая связь с игроками и он очень ярко выражает свои эмоции, это видно. И конечно, Клопп — очень сильный тренер. Лучше Гвардиолы и Моуриньо на данный момент».

Недавно он рассказал еще одну историю — о честности немца: «Когда он пришел в клуб, я уже год там играл. Клопп сказал мне, что хочет, чтобы крайние защитники были выше ростом, чем я. Он прямо сказал, что у меня не будет много игрового времени, поэтому будет лучше для моей карьеры, если я найду новую команду. “Если решишь остаться здесь, оставайся, будешь тренироваться, но я не гарантирую много игрового времени”. Это было необычно, очень редко, чтобы в футболе была прямая коммуникация с тренером. Обычно тренер скажет директору, директор моему агенту, агент уже мне. Мне очень понравилось уважение Юргена ко мне и смелость, чтобы прямо и в лицо говорить свое видение обо мне».

В феврале 2009-го Антонио отправился в аренду во вторую Бундеслигу, в «Мюнхен 1860». В то же окно Дортмунд покинули Диего Климович, Джованни Федерико, Делрон Бакли, Марк-Андре Круска и Роберт Ковач.

«Мюнхен 1860». Обменяли на Бендера, просидел на лавке в Африке

Понижение в классе вернуло сербу игровую практику: в мюнхенский период Рукавина выходил на поле практически в каждом матче, отыгрывая все 90 минут.

В конце сезона, после окончания срока аренды, клуб выкупил Антонио за 1.5 миллиона евро. Вдобавок из Мюнхена в Дортмунд уехал 20-летний полузащитник Свен Бендер (его брат-близнец Ларс отправился в «Байер»).

Не у всех это решение вызвало радость: например, бывшего многолетнего тренера команды Вернера Лоранта раздражало решение о подобном обмене.

Бендер надолго прописался в составе «Боруссии» и покинул дортмундский клуб лишь восемь лет спустя, воссоединившись с братом в Леверкузене.

Рукавина не особо помогал сборной отбираться на ЧМ-2010: выходил на поле лишь в двух матчах цикла из десяти, да и во втором из них появился лишь на 45 минут. Несмотря на это, Антонио угодил в обойму из 23 игроков, поехавших в ЮАР после того, как Сербия заняла первое место в отборочной группе, опередив Францию.

На самом турнире он полировал скамейку: оборона сербов, отыгравших каждый матч в четыре защитника, состояла также из Коларова, Видича, Ивановича, Суботича, Обрадовича и Луковича. Рукавина так и не вышел на поле, а команда не вышла из группы, обыграв Германию, но уступив Гане и Австралии.

Антонио провел в Мюнхене четыре сезона. Клуб так и не выбрался в элиту, регулярно финишируя в середине таблицы, и серб не стал продлевать контракт, истекший в 2012-м.

Реанимировал карьеру в Испании. Сыграл на ЧМ-2018

Рукавина из второго немецкого дивизиона поднялся в Ла Лигу: звучит громко, но на тот момент в только-только вернувшийся после двух лет отсутствия «Реал Вальядолид».

Сразу закрепившись в основе, сербский защитник помог своему новому клубу удержаться на плаву: команда завершила сезон на 14-м месте из 20. В первом раунде Кубка сначала обыграли «Бетис», но затем, оставив Рукавину на лавке, пропустили три мяча в ответке.

Матч против сборной России в 2013 году | Источник: РИА "Новости"

По итогам сезона-2013/14 «Вальядолид» бултыхнулся обратно в Сегунду, зато в 27-м туре дома обыграл «Барселону» и отобрал очки у «Реала» в 34-м. На тот момент Антонио оценивался Transfermarkt в 4 миллиона евро — это был его максимальный ценник.

30-летнего серба, ставшего свободным агентом, заметил «Вильярреал» — шестая команда Ла Лиги, заработавшая путевку в Лигу Европы.

Там за место в составе пришлось бороться. Сначала Рукавине не доверяли в матчах против топовых команд, однако по ходу сезона он стал получать все больше игрового времени. Серб принял участие почти во всех кубковых матчах сезона-2014/15, кроме ответной полуфинальной игры против «Барселоны» — в обоих встречах каталонцы размазали «субмарину» с одинаковым счетом (3:1) и вышли в финал, где разобрались с басками и забрали трофей.

В группу Лиги Европы «Вильярреал» забрался, деклассировав, что иронично, «Астану» (7 безответных мячей в двух встречах). Антонио на поле не вышел, а в ответной игре даже не попал в заявку. Испанская команда прыгнула в плей-офф со второго места, в 1/16 финала разобравшись с австрийским «Ред Буллом» и проиграв в следующей стадии испанской же «Севилье» (впоследствии забрала турнир).

Рукавина так и не стал ключевым игроком «желтой субмарины», однако в разные годы записал на свой счет несколько незабываемых игр: боевая ничья с «Барсой» (2:2) и победа над «Атлетико» (1:0). Были еще две победы над «Реалом», но там серб провел на поле лишь по несколько минут.

Играя в Испании, Рукавина однажды снова пересекся с Клоппом. В 2016-м «желтая субмарина» встречалась с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги Европы. Серб остался в запасе в обеих встречах, но Антонио и Юрген тепло поприветствовали друг друга, обнявшись.

Выиграв домашний матч, «Вильярреал» схлопотал три мяча на «Энфилде» и пропустил мерсисайдцев в финал. Там Юргена прихлопнула другая испанская команда — давно застолбившая за собой этот турнир «Севилья».

Тогда Рукавина сыграл в десяти матчах еврокампании из четырнадцати — лучший результат в карьере.

В том же году в медиа ходили разговоры о том, что серба может подписать «Барселона». Однако он быстро опроверг эти слухи, сказав, что с ним никто не связывался.

Антонио не блистал в сборной после ЮАР: отборы на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016 практически полностью прошли без него (за исключением нескольких матчей), хотя он время от времени играл в товарищеских встречах.

Однако перейдя в «Вильярреал», он вновь стал привлекаться к играм национальной команды: сыграл в девяти из десяти матчей цикла ЧМ-2018 и помог команде завоевать путевку в Россию.

Спустя восемь лет защитник снова попал в финальную заявку на чемпионат мира. В первом матче Сербия победила Коста-Рику (1:0), Рукавина вышел на поле на семь минут. Следующая игра против Швейцарии (1:2) прошла без него. В третьей встрече сербы вместе с отыгравшим всю игру Антонио уступили бразильцам (0:2) и не вышли из группы.

После чемпионата мира контракт с «Вильярреалом» истек, и 34-летний серб перешел в «Астану».

Годом ранее ему все-таки довелось сыграть против казахстанской команды: в группе ЛЕ «желтая субмарина» вновь встретилась с «Астаной», выиграв оба матча. Рукавина отыграл весь матч в Казахстане.

Так и не сыграл в группе Лиги чемпионов, зато забил «МЮ» (почти)

У Антонио был незакрытый гештальт. Он ни разу не играл в ЛЧ.

Рукавина объяснял необычный переход так: «У меня было два варианта: продлить контракт с “Вильярреалом” или переехать в Казахстан. Они были намного быстрее и конкретнее, они предложили мне гораздо лучшие условия и более длительный контракт. Надеюсь, что я смогу сыграть впервые сыграть в Лиге чемпионов».

Двумя годами позже он добавит: «Это судьба. Мы играли с “Вильярреалом” здесь. Это был первый раз, когда я посетил Казахстан. Всегда было понимание, что это очень далеко. Но все судят Казахстан, хотя о стране толком не знают. Первая мысль: “Уф, далеко и холодно. Футбол там непопулярен”. На тот момент я думал, что не самая лучшая идея играть здесь в такую погоду. Минус 20, минус 40… Поэтому для меня было важно, что у стадиона закрывается крыша. Потом увидел поле и подумал, что, возможно, однажды могу здесь оказаться. В итоге, так и получилось. И когда я подписывал контракт, я прекрасно понимал, куда еду. Конечно, за два дня не все увидишь. Поэтому я всегда рассказываю друзьям-футболистам, что “Астана” — хороший клуб».

В своем первом сезоне в КПЛ серб провел только три матча, зато помог команде в еврокубках: из Лиги чемпионов казахстанцы вылетели в третьем квалификационном раунде (от загребского «Динамо»), зато добрались до группового этапа ЛЕ, где Рукавина отыграл от начала до конца. «Астана» заняла третье место в группе с киевским «Динамо», французским «Ренном» и чешским «Яблонцем».

В Казахстане Рукавина впервые стал чемпионом страны. В следующем году к этому трофею добавился Суперкубок, а затем и второй титул, в завоевание которого серб внес посильный вклад, отыграв 28 матчей КПЛ из 33.

В ЛЧ-2019/20 снова не повезло: команду Григорчука вынес румынский «ЧФР Клуж». Пройдя квалификацию Лиги Европы, астанчане попали в одну группу с «АЗ», «Партизаном» и «Манчестер Юнайтед».

«Астана» проиграла все матчи, кроме одного: дома удалось обыграть молодой состав «МЮ» (2:1). Решающим мячом оказался автогол Ди’Шона Бернарда, организованный во многом Рукавиной. Поэтому Антонио его отпраздновал.

«Да, это был автогол, но на 90% он был моим. Я отпраздновал в стиле игры на скрипке. Просто один мой друг говорил, что это самый точный инструмент в оркестре. Так получилось, я придумал это на ходу», — делился он впоследствии.

Эмоциональными были игры против бывшей команды. Впрочем, защитник больше жалел, что не обыграл ее: «Жаль, что в Сербии не увидели ту “Астану”, которая была раньше. Последняя игра в Белграде ничего не значила. Жаль, что мы два раза проиграли. Я буквально вернулся в то время, когда выступал за “Партизан”.

Рукавина еще год поиграл в сборной, в 2019-м поучаствовав в Лиге наций и в трех матчах отбора на чемпионат Европы. Осенью 2020-го стало известно, что серб больше не собирается играть за национальную команду: перелеты из Казахстана в 36 лет — не самое легкое занятие для футболиста.

Прошлый год, казалось, начинался хорошо: «Астана» завоевала еще один Суперкубок. Однако затем грянула пандемия: чемпионат был приостановлен, а даты возобновления несколько раз сдвигались.

Антонио был мрачен: в какой-то момент даже допускал, что КПЛ могут и не доиграть. Возможно, стресс повлиял на его настроение: журналист Айдын Кожахмет писал, что в июльском товарищеском матче против «Шахтера» серб бросил мяч в судью, не согласившись с его решением.

Лигу все-таки возобновили, однако Антонио вернулся на поле только в октябре. С еврокубками была печаль: «Астана» проиграла сначала в отборе ЛЧ, а потом сразу же вылетела из квалификации Лиги Европы, впервые за долгое время не пробившись в группу.

Новым чемпионом Казахстана стал «Кайрат». Мечта серба сыграть в группе ЛЧ так и останется несбывшейся.

Впрочем, у него и без этого была яркая и насыщенная карьера.