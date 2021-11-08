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18:26 (мск), источник: Sports.Ru

«Барселона» представила Хави. Фанаты на «Камп Ноу» скандировали его имя

Главный тренер «Барселоны» Хави официально представлен в новой роли.

Барселона
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Источник: Reuters

41-летний каталонец появился на газоне стадиона «Камп Ноу» перед болельщиками в сопровождении президента каталонцев Жоана Лапорты.

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Фанаты скандировали имя Хави, а он сказал: «Я действительно благодарен клубу, всем фанатам — это невероятно. Могу сказать одну вещь: мы лучший клуб в мире, и мы будем работать, чтобы выиграть множество трофеев».

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Затем тренер и Лапота подписали контракт и спели с болельщиками.

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Ранее Хави, который провел в «Барсе» большую часть профессиональной карьеры, подписал контракт до 2024 года.

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