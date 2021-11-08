Хави рассказал, что Месси поздравил его с назначением в «Барселону»

«Барселона» в ночь с пятницы на субботу объявила о назначении Хави, выступавшего за клуб в качестве игрока на протяжении 17 лет. Месси летом покинул «Барселону», за которую выступал с 2003 года, в связи с окончанием контракта и перешел во французский «Пари Сен-Жермен».

«Он (Лионель) прислал мне сообщение и пожелал удачи, мы посмеялись. Я желаю ему всего хорошего, он лучший игрок в истории клуба, но его здесь больше нет. У нас есть те игроки, которые есть, и мы должны работать с ними. Лео здесь больше нет», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Хави отметил, что «Барселона» должна продлить контракт с полузащитником Усманом Дембеле, соглашение с которым истекает летом 2022 года.

«Дембеле может стать лучшим игроком в мире на своей позиции. Но мы должны работать с ним и требовать от него многого. Это зависит от него, от его мышления, от того, чтобы он не получал серьезных травм, чтобы он хорошо играл. По моему мнению, он заслуживает того, чтобы продлить с ним контракт», — сказал Хави.

Новый главный тренер «Барселоны» также ответил на сравнение с Хосепом Гвардиолой, под руководством которого он играл за каталонцев и с которым «сине-гранатовые» три раза побеждали в чемпионате Испании и дважды — в Лиге чемпионов.