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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави ради «Барселоны» отказался от предложения возглавить сборную Бразилии

Новый главный тренер испанской «Барселоны» Хави сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную Бразилии по футболу.

Барселона
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Источник: Reuters

«Барселона» в ночь с пятницы на субботу объявила о назначении Хави на пост главного тренера. Ранее он возглавлял катарский «Аль-Садд».

— Это правда, у меня было предложение (от сборной Бразилии). Сначала я должен был стать помощником Тите (главного тренера сборной Бразилии), а после чемпионата мира возглавить «селесао», но я хотел уйти в «Барселону», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Хави выступал за «Барселону» на протяжении 17 лет. За это время полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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