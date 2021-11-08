Хави ради «Барселоны» отказался от предложения возглавить сборную Бразилии

«Барселона» в ночь с пятницы на субботу объявила о назначении Хави на пост главного тренера. Ранее он возглавлял катарский «Аль-Садд».

— Это правда, у меня было предложение (от сборной Бразилии). Сначала я должен был стать помощником Тите (главного тренера сборной Бразилии), а после чемпионата мира возглавить «селесао», но я хотел уйти в «Барселону», — цитирует Хави Mundo Deportivo.