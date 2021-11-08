Хави ради «Барселоны» отказался от предложения возглавить сборную Бразилии
Новый главный тренер испанской «Барселоны» Хави сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную Бразилии по футболу.
Новый главный тренер испанской «Барселоны» Хави сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную Бразилии по футболу.
«Барселона» в ночь с пятницы на субботу объявила о назначении Хави на пост главного тренера. Ранее он возглавлял катарский «Аль-Садд».
— Это правда, у меня было предложение (от сборной Бразилии). Сначала я должен был стать помощником Тите (главного тренера сборной Бразилии), а после чемпионата мира возглавить «селесао», но я хотел уйти в «Барселону», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Хави выступал за «Барселону» на протяжении 17 лет. За это время полузащитник стал восьмикратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем национального кубка и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Также он дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.