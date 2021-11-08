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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-тренер «Борнмута» Хау возглавил футбольный клуб «Ньюкасл»

Эдди Хау назначен главным тренером «Ньюкасла», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Хау, ранее тренировавший «Борнмут» и «Бернли», подписал контракт с «Ньюкаслом» до лета 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ньюкасл» 20 октября расстался с главным тренером Стивом Брюсом, команду временно возглавил Грэм Джонс.

«Ньюкасл», владельцем которого в начале октября стал Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии, после 11 туров с пятью очками занимает предпоследнее 19-е место в чемпионате Англии.

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