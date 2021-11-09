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12:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Массимо Каррера дал совет Миранчуку, в какой итальянский клуб уйти из «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу возможного ухода Алексея Миранчука из «Аталанты».

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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— Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается.

Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

По данным СМИ, главными претендентами на подписание Алексея Миранчука являются «Торино» и «Сассуоло».

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