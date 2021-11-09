Первый тренер Миранчука: для чего Гасперини вообще покупал Алексея?

«Любому футболисту нужна игровая практика. Если её нет, то статус игрока перестаёт иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятёрке Серии А. Может он и готов играть, но в “Аталанте” его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.



Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком “Локомотива”, да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина.





Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Алексей мог бы заиграть в любом клубе, который проявляет к нему интерес. Он же выходил, показывал, что он может, забивал. Уверен, если бы в той же “Аталанте” Гасперини давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.