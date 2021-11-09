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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый тренер Миранчука: для чего Гасперини вообще покупал Алексея?

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, высказался по поводу положения российского полузащитника в итальянской «Аталанте».

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Источник: Reuters
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«Любому футболисту нужна игровая практика. Если её нет, то статус игрока перестаёт иметь весомый характер. Предполагаю, что Алексею лучше получать практику в команде, которая находится не в первой пятёрке Серии А. Может он и готов играть, но в “Аталанте” его не видят, а в команде топ-5 тяжело сразу пробиться в состав сквозь широкую обойму.

Единственное, чего я не могу понять, для чего Гасперини вообще покупал Миранчука, если сейчас он абсолютно не видит его в составе? Алексей был ведущим игроком “Локомотива”, да и вообще российского футбола, а теперь просиживает штаны на лавке. Уверен, что Миранчук ничуть не слабее того же Головина.


Можно посадить даже Месси и Роналду, что с ними будет без игровой практики? Алексей мог бы заиграть в любом клубе, который проявляет к нему интерес. Он же выходил, показывал, что он может, забивал. Уверен, если бы в той же “Аталанте” Гасперини давал ему время, то он бы не отбывал номер просто так», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что Миранчук покинет «Аталанту» ближайшей зимой. На Алексея претендуют «Сампдория», «Сассуоло» и «Торино».

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