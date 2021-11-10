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11:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турецкий арбитр досрочно закончил матч, но потом вернул игроков на поле

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Турецкий футбольный арбитр Халис Эзкахья завершил матч чемпионата Турции между командами «Газиантепспор» и «Касымпаша» до конца истечения добавленного времени, но позже вернул игроков на поле.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает En Son Haber, Эзкахья добавил к матчу 12-го тура чемпионата Турции девять минут, но дал финальный свисток спустя четыре минуты. Вскоре арбитр осознал свою ошибку и принял решение возобновить матч, чтобы доиграть оставшееся добавленное время. Некоторые футболисты уже успели отправиться в душ, откуда им пришлось возвращаться на поле.

Матч между «Газиантепспором» и «Касымпашой» стал последним в карьере Эзкахья. После игры арбитр объявил о завершении судейской карьеры.

В октябре прошлого года Эзкахья работал главным арбитром на товарищеском матче между сборными России и Швеции, который завершился победой шведов со счетом 2:1.

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