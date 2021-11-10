Турецкий арбитр досрочно закончил матч, но потом вернул игроков на поле

Как сообщает En Son Haber, Эзкахья добавил к матчу 12-го тура чемпионата Турции девять минут, но дал финальный свисток спустя четыре минуты. Вскоре арбитр осознал свою ошибку и принял решение возобновить матч, чтобы доиграть оставшееся добавленное время. Некоторые футболисты уже успели отправиться в душ, откуда им пришлось возвращаться на поле.