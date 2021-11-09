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16:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави провел первую тренировку команды, сообщает официальный сайт каталонского клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игроки, которые не уехали в свои национальные команды, под руководством тренера начали подготовку к матчу 14-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который состоится 20 ноября.

Перед тренировкой Хави выступил с речью перед командой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Президент Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес посетили базу каталонского клуба, чтобы поприветствовать 41-летнего испанца.

«Барселона» объявила о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с тренером рассчитан до 2024 года.

После 13 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков и расположилась на девятом месте в турнирной таблице.

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